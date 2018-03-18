Кандидаты в президенты честно рассказали о выборах

Промежуточные результаты устроили не всех участников гонки

Предварительные итоги выборов – свидетельство высокого уровня поддержки Владимира Путина. Такой процент отданных ему голосов говорит о том, что жители всех уголков страны доверяют действующему лидеру, уверен секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Предварительные данные, которые мы получаем с Дальнего Востока, говорят сами за себя. Это действительно высокий уровень поддержки действующего главы государства Владимира Путина", – заявил партиец в эфире телеканала "Россия 1".

По его мнению, активная гражданская позиция избирателей особенно важна. По заверению Турчака, он сам стал свидетелем ее проявления. "Участки для голосования были переполнены, люди с энтузиазмом голосовали, определяли будущее, то, в какой стране будут жить их дети. Я сам стоял в очереди, ждал получение бюллетеня для голосования", – поделился Турчак.

"Замечательными" выборы назвал пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов. Так он прокомментировал предварительные данные, согласно которым в лидерах президентской гонки действующий президент.

Журналист подтвердил, что явка в 50 и более процентов была вполне ожидаема. "Сейчас цифра выше, чем мы ожидали, на 8—9%. За это надо сказать спасибо Великобритании. Потому что в очередной раз они не просчитали российский менталитет. Потому что всякий раз, когда Россию огульно, бездоказательно в чём-либо обвиняют, когда нам начинают угрожать санкциями, всё, что делает русский народ, – это объединяется вокруг центра силы", – заявил Кондрашов RT.

Коротко прокомментировал предварительный результат голосования Путин. Он появился на Манежной площади, где прошел митинг в честь очередной годовщины присоединения Крыма. В начале своего выступления, которое длилось всего несколько минут, действующий глава государства поблагодарил сторонников.

"Я вижу в результате признание, доверие и надежду на то, что мы будем работать так же напряженно и ответственно. Нас ждет успех! Да! – громко и уверенно прокричал президент, продолжив. – Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей. Мы обречены на успех. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России". После этих слов Путин начал скандировать: "Россия"! Россия!" Затем покинул площадь. Вслед за ним постепенно стали расходиться и все собравшиеся.

Позже в своем предвыборном штабе Путин заявил: "Нам нужен прорыв. Рывок. Мы можем это сделать". Об этом пишет Telegram-канал RT. "Вы – наша общая команда. Я – член вашей команды. Я вижу в этом как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень тяжелых условиях. Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная многомиллионная команда. Нас ждет успех, да?! Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам нужно чувствовать единство для того, чтобы двигаться вперед", – подчеркнул самовыдвиженец Путин.

А в ответ на вопрос о выборах 2030 года отшутился: "Немножко смешно. Давайте посчитаем: я что, до 100 лет, что ли, буду сидеть?".



Недоволен предварительными результатами Борис Титов, который замыкает список из восьми кандидатов. "Надеюсь, все ещё поменяется", – цитирует представителя Партии роста Telegram-канал Mash. "Не очень хороший результат. Нам нужно продумать дальнейшую кампанию", – передает его слова "РИА Новости".

Не в восторге от первых результатов и лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. По его словам, не все участники выборов находились в равных условиях.

Кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин вначале погорячился и заявил, что его устроит, если он получит свыше 50% голосов. Политик так и заявил журналистам, отвечая на вопрос, каким результатом он был бы удовлетворен: "Более половины". Затем Сурайкин умерил аппетиты и резюмировал, что, по его мнению, он должен набрать 15-20 процентов голосов. Однако пока он от этой цифры весьма далек. На данный момент, кандидат не набрал и одного процента.

Среди аутсайдеров предварительных итогов президентской гонки Сергей Бабурин. Между тем, для представителя "Российского общенародного союза" этот вечер был добрым из-за высокой явки. "Окончательные итоги выборов будут позже, но уже по явке можно сказать, что заинтересованность людей выбрать свой путь очень высока", – заявил Бабурин и принес Путину свои поздравления. "Да, я его могу даже поздравить. На сегодняшний день у меня нет оснований сомневаться в его победе", – резюмировал Бабурин, закончив свою речь неожиданным выводом, что на Путина "работала даже Тереза Мэй".

Коммунист Павел Грудинин, который заменил Геннадия Зюганова, назвал выборы "нечестными". "Ясно, что подсчет голосов и вообще вся процедура выборов была нечестной, но когда мы окончательно посчитаем голоса, мы будем принимать определённые решения", – пообещал журналистам Грудинин, отметив, что его партия в этих выборах выглядела достойно.

К слову, возможно, скоро "кандидат от народа" предстанет в новом образе, ведь он обещал сбрить усы, если не наберет достаточного количества голосов. Правда, точную цифру политик не называл.

Результат Грудинина похвалил глава КПРФ Геннадий Зюганов, назвав выступление преемника "блестящим". Зюганов заверил, что Грудинину может позавидовать любой политик.



"Нисколько не сожалею. Считаю, что решение было мудрым и правильным", – заявил "вождь" коммунистов при ответе на вопрос о том, не жалеет ли он, что сам не участвовал в президентской гонке.

Самый светский кандидат, как назвали Ксению Собчак в Твиттер, проголосовала в стиле кэшуал. Образ "блондинки в шоколаде", которая пришла в странном одеянии, не оставил никого равнодушным. Его основным штрихом стала обувь. Это были ботинки разного цвета с надписью из известной песни Цоя "Перемен требуют наши сердца".

Собчак – единственная представительница прекрасной половины человечества в президентской гонки. Она баллотировалась от партии "Гражданская инициатива" К ожидающим в штабе журналистам Ксения Анатольевна вышла в красном платье. "Главный результат – это ощущение того, что мы сделали все, что смогли", – отчиталась телеведущая в своем предвыборном штабе. Подводя итог, Собчак сообщила, что за время своей президентской кампании, которую она назвала яркой, побывала в 26 уголках России. Больше городов не посетил ни один из ее оппонентов.

Напомним, сегодня, 18 марта, в России прошли выборы президента. Граждане страны выбирали ее лидера на ближайшие шесть лет из восьми кандидатов, которые в бюллетене расположились в алфавитном порядке.



Итак, за президентский пост боролись Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").