Британцы повлияли на выборы по всему миру

Журналисты разоблачили компанию, связанную с президентом США Дональдом Трампом

Английская аналитическая компания Cambridge Analytica, занимающаяся сбором и обработкой данных в интернете, вмешивалась в выборы по всему земному шару. На ее счету участие примерно в 200 предвыборных кампаниях в Европе, Африке Южной и Северной Америке.

Журналисты британского телеканала Channel 4 провели собственное расследование в отношении Cambridge Analytica и выяснили, что представители этой "конторы" выполняли роль "медиакиллеров", собирая компромат на тех кандидатов, которых им "заказывали" клиенты. Причем при добыче порочащей политиков информации компания прибегала к нечестным и откровенно преступным приемам, в том числе взяткам и подставам.

Так, глава Cambridge Analytica Александр Никс на встрече журналистом, прикинувшимся клиентом, согласился пойти на провокацию в отношении некоего политического кандидата. На записи скрытой камерой видно, как Никс пообещал предложить "жертве" бартер – спонсирование его кампании в обмен на получение земельного участка. Свое предложение Никс собирался записать на видео и выложить его в Сеть. В другом фрагменте журналистского сюжета он заявил, что при сборе компромата готов даже вызвать проституток в дом политика.

В фильме-расследовании также "засветились" управляющий директор отдела мировой политики Марк Торнбулл и глава информационного отдела доктор Алекс Тэйлор. Ничего не подозревая, сотрудники Cambridge Analytica с гордостью рассказали журналистам о том, что сумели вмешаться в более чем 200 предвыборных кампаниях, в том числе в таких странах, как Чехия, Индия, Аргентина, Нигерия и Кения.

Cambridge Analytica была основана в 2013 году для участия в политических кампаниях в США и была задействована в избирательной кампании Теда Круза и Дональда Трампа. Также компанию подозревают во влиянии на ход голосования в Великобритании по вопросу выхода из ЕС (Брексит).

Методика сбора и анализа данных компании базируется на разработке кембриджского психолога Михаила Косинского – приложении MyPersonality для пользователей Facebook. Людям предлагалось пройти личностный тест, в ходе которого они предоставляли личные данные разработчикам.

Сообщается, что после выхода разоблачительного сюжета глава Cambridge Analytica Александр Никс заявил о готовности покинуть компанию.