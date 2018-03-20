Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россию обрекли на украинский транзит

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Büttner
В ближайшие годы обойтись без украинского транзита будет невозможно

Европа как следует не подготовилась к строительству "Северного потока – 2". Поэтому на первых порах она не сможет принять весь объем газа, который будет прокачиваться по новой трубе. В связи с этим "Газпрому" придется продлевать транзитный договор с Украиной.

Загвоздка возникла с газопроводом Eugal, который должен стать продолжением второго "Северного потока" по территории Германии. Российский подводный газопровод мощностью 55 млрд куб. м в год планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. А Eugal будет готов только к концу 2020-го, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на компанию Gascade, которой принадлежит чуть больше половины Eugal.

По теме

В результате целый год "Газпром" сможет прокачивать по "Северному потоку – 2" не более 34 млрд куб. м газа. Часть топлива по первой нитке Eugal пойдет в Восточную Германию, часть по газопроводу Nel отправится в Нидерланды, остальное потечет к границе с Чехией. Полностью загрузить новую трубу монополия сможет только при вводе второй нитки Eugal.

Первый "Северный поток" также вводился поэтапно: пришлось ждать, пока достроят газопровод Opal – его первая очередь была введена в 2010 г., а вторая – годом позже. Но тогда еще не были испорчены отношения с Украиной и транзитное соглашение с этой страной не подходило к концу.

Теперь же сроки поджимают: украинский контракт истекает 31 декабря 2019 года. "Газпром" не собирался его продлевать. Но из-за нерасторопности европейцев соглашение придется пролонгировать как минимум на год.

В прошлом году "Газпром" прокачал через Украину 93 млрд куб. м газа. Столько газа не влезет больше ни в одну трубу. Даже если "Северный поток – 2" и обе нитки "Турецкого потока" будут готовы в срок, через украинскую территорию придется за 2020 г. направить в Европу еще 30 млрд куб. м топлива при сохранении текущего спроса на российский газ.

А учитывая, что в Европе не готовы принимать газ и из "Турецкого потока", объемы украинского транзита вырастут до 43 млрд куб. метров. Если же спрос на голубое топливо в Старом Свете увеличится, прокачивать придется еще больше.

У российской компании нет даже теоретических шансов избежать продления контракта с Украиной. В этом случае будут нарушены соглашения на поставку европейским потребителям, что обернется штрафами и взысканиями на миллиарды долларов.

Западные эксперты полагают, что обеспечить полную загрузку "Северного потока – 2" и двух ниток "Турецкого потока" "Газпром" сможет не раньше 2024 года. К тому моменту европейцы наконец построят у себя отводы для газа. Только после этого транзит через украинскую территорию можно будет прекратить.

Однако, учитывая рост спроса на российский газ, компания "на практике не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита", даже когда указанные газопроводы будут построены, считает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований. 

При увеличивающемся спросе Европы на российский газ транзит через Украину может быть необходим и после ввода в эксплуатацию двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока – 2", отметил заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Поэтому, добавил он, параллельно с процессом расторжения действующих контрактов "Газпром" и "Нафтогаз"будут вести переговоры.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Америку ждет яростная месть природы

Соединенным Штатам в ближайшие годы грозит массовая гибель из-за надвигающихся катаклизмов

Британцы повлияли на выборы по всему миру

Журналисты разоблачили компанию, связанную с президентом США Дональдом Трампом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей