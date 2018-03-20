В ближайшие годы обойтись без украинского транзита будет невозможно

Европа как следует не подготовилась к строительству "Северного потока – 2". Поэтому на первых порах она не сможет принять весь объем газа, который будет прокачиваться по новой трубе. В связи с этим "Газпрому" придется продлевать транзитный договор с Украиной.



Загвоздка возникла с газопроводом Eugal, который должен стать продолжением второго "Северного потока" по территории Германии. Российский подводный газопровод мощностью 55 млрд куб. м в год планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. А Eugal будет готов только к концу 2020-го, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на компанию Gascade, которой принадлежит чуть больше половины Eugal.

В результате целый год "Газпром" сможет прокачивать по "Северному потоку – 2" не более 34 млрд куб. м газа. Часть топлива по первой нитке Eugal пойдет в Восточную Германию, часть по газопроводу Nel отправится в Нидерланды, остальное потечет к границе с Чехией. Полностью загрузить новую трубу монополия сможет только при вводе второй нитки Eugal.

Первый "Северный поток" также вводился поэтапно: пришлось ждать, пока достроят газопровод Opal – его первая очередь была введена в 2010 г., а вторая – годом позже. Но тогда еще не были испорчены отношения с Украиной и транзитное соглашение с этой страной не подходило к концу.

Теперь же сроки поджимают: украинский контракт истекает 31 декабря 2019 года. "Газпром" не собирался его продлевать. Но из-за нерасторопности европейцев соглашение придется пролонгировать как минимум на год.

В прошлом году "Газпром" прокачал через Украину 93 млрд куб. м газа. Столько газа не влезет больше ни в одну трубу. Даже если "Северный поток – 2" и обе нитки "Турецкого потока" будут готовы в срок, через украинскую территорию придется за 2020 г. направить в Европу еще 30 млрд куб. м топлива при сохранении текущего спроса на российский газ.

А учитывая, что в Европе не готовы принимать газ и из "Турецкого потока", объемы украинского транзита вырастут до 43 млрд куб. метров. Если же спрос на голубое топливо в Старом Свете увеличится, прокачивать придется еще больше.

У российской компании нет даже теоретических шансов избежать продления контракта с Украиной. В этом случае будут нарушены соглашения на поставку европейским потребителям, что обернется штрафами и взысканиями на миллиарды долларов.

Западные эксперты полагают, что обеспечить полную загрузку "Северного потока – 2" и двух ниток "Турецкого потока" "Газпром" сможет не раньше 2024 года. К тому моменту европейцы наконец построят у себя отводы для газа. Только после этого транзит через украинскую территорию можно будет прекратить.

Однако, учитывая рост спроса на российский газ, компания "на практике не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита", даже когда указанные газопроводы будут построены, считает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований.

При увеличивающемся спросе Европы на российский газ транзит через Украину может быть необходим и после ввода в эксплуатацию двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока – 2", отметил заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Поэтому, добавил он, параллельно с процессом расторжения действующих контрактов "Газпром" и "Нафтогаз"будут вести переговоры.