Запад верит в надежность поставок российского газа

Россия не оставит Старый Свет без газа. Спрос на голубое топливо в Европе, несмотря на переход на альтернативные источники энергии, будет высоким еще много десятилетий. Об этом заявил член правления Wintershall Тило Виланд. Его компания является одним из участников проекта "Северный поток – 2".



По словам Виланда, на протяжении долгих лет российский поставщик зарекомендовал себя надежным партнером. Ситуация с экстремальным похолоданием в Европе в начале этого года в очередной раз подтвердила: у ЕС нет альтернативы плотному сотрудничеству с "Газпромом".

"Если еще раз вернуться к тому периоду в конце февраля – начале марта, когда в Европе вдруг стало очень холодно, а потребность в газе серьезно увеличилась, то единственным поставщиком, который согласился увеличить объемы поставок, был "Газпром". Тем самым "Газпром" действительно оказался самым надежным партнером и гарантом энергоснабжения Европы. Мы рассчитываем на продолжение совместной работы в течение многих лет", – указал член правления Wintershall в интервью "Газете.ру".

На Западе верят в то, что конфликт между "Газпромом"и "Нафтогазом" не станет причиной срыва поставок, хотя при полном прекращении транзита через Незалежную мощности оставшейся инфраструктуры может не хватить.

"У "Газпрома" есть контракты с Европой, есть соответствующие обязательства. Я исхожу из того, что "Газпром" всегда найдет возможности выполнить свои обязательства по отношению к Европе, найдет нужные транзитные пути, чтобы выполнить имеющиеся контракты. Без газа мы не останемся, это точно", – указал Виланд.

Трубопроводный газ является самым дешевым источником энергии. Кроме того, из всех традиционных источников у него самый высокий уровень экологической безопасности. "В Европе паритет между возобновляемыми и ископаемыми источниками энергии будет сохраняться довольно долго. И если говорить о традиционных энергоресурсах, то именно природный газ является наиболее перспективным с позиции выполнения целей Парижского соглашения по климату, так как он позволяет снизить выбросы CO₂. Кроме того, он поставляется в ЕС по относительно низкой цене и в достаточном объеме. По себестоимости, энергия на базе природного газа значительно дешевле возобновляемой", – сказал специалист.

По его словам, если исходить исключительно из соображений конкуренции, то газ был бы однозначно главным источником энергии. Но в Германии и других странах нужно считаться с политическим фактором поддержки "зеленой" энергетики. По мере стабилизации спроса на газ в Германии и других странах ЕС произойдет постепенное снижение собственной добычи. "Поэтому новые газовые проекты, в том числе и транспортные, будут оставаться перспективными. В том числе и "Северный поток – 2", – отметил Виланд.

Что касается перспектив СПГ, то "для рынка всегда хорошо иметь самые различные каналы поставок". "Однако с СПГ никогда не знаешь, придет ли он действительно в место назначения, потому что танкер с сжиженным газом всегда пойдет туда, где на него самая высокая цена. И с точки зрения стоимости российский трубопроводный газ всегда будет более конкурентоспособным, чем американский СПГ", – заключил специалист.