Пока Киев лается, труба прокладывается

Финансирование проекта газопровода "Северный поток – 2" осуществляется по графику, сообщил член правления одного из международных партнеров строительства Wintershall Тило Виланд.

"Мы планировали обеспечить финансирование к 2019 году и по-прежнему укладываемся в этот график", – цитирует немца "Газета.Ru".

При этом он отметил, что банковское финансирование проекта окончательно пока не согласовано, но для банков Европы "СП – 2" будет таким же привлекательным, как и "Северный поток".

В 2017-м партнеры, кроме самого "Газпрома", это Wintershall, Uniper, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell, инвестировали в "Северный поток – 2" по €324 млн, в нынешнем году финансирование запланировано на том же уровне.

По словам Виланда, компания-оператор проекта Nord Stream 2 в настоящее время параллельно ведет переговоры с агентствами экспортного финансирования, среди которых COFACE во Франции, SACE в Италии и Euler Hermes в Германии.

А между тем из Незалежной все чаще звучат критические, прямо-таки душещипательные вскрики о смертельной для Европы трубе, которая принесет европейским народам российские кандалы и цепи. Вот сегодня неожиданно проклюнулся уже как-то давно подзабытый бывший премьер-министр Украины, а ныне лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Выступая 16 марта в Варшаве во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия", он предупредил, что "Северный поток – 2" – это антиукраинский, антипольский, антисловацкий и антиевропейский проект.

"Здесь так же встает вопрос единства в Европейском Союзе: первое – бизнес, экономика или все-таки ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС", – приводит слова Яценюка его пресс-служба.

Он задает вопрос, как же можно поддерживать проект, по которому Россия "захватывает энергетический рынок" ЕС. "Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины $3 млрд в год?" – возопил Арсений Петрович.

И продолжил спрашивать у европейских друзей: "Как можно поддерживать проект, который полностью ставит Европу в зависимость от одной политической компании, которой руководит не председатель правления "Газпрома" Миллер, а Кремль и персонально Путин. Которая продает не газ, а энергетическое оружие?" – убеждал он общественность.

Пан Яценюк отметил, что польские друзья Незалежной с Киевом в данном вопросе заодно – прокладку российской трубы необходимо остановить. Конечно, как же можно лишиться упавшей на самое экономическое дно стране такого золотого во всех смыслах транзита.

Осталось немного подождать, чтобы понять, что же для Европы важнее – мифические ценности или экономика. Напомним, новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

