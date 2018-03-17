В США требуют немедленно запретить "Северный поток - 2"

Группа сенаторов направила соответствующее обращение в американский Минфин и Госдепартамент

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США выразили обеспокоенность продолжающимся строительством газопровода из России в Германию и потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала его.

"Мы выступаем против "Северного потока – 2" и настаиваем на том, чтобы администрация Белого дома использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода", – говорится в послании секаторов министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, оказавшемся в распоряжении издания The Washington Examiner

Авторы обращения призвали использовать "все имеющиеся инструменты" для блокировки "Северного потока – 2", иначе, по их словам, "американские союзники Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России".

Что касается "союзников", главным противником строительства газопровода в Европе является Украина, о чем накануне напомнил бывший премьер-министр этой страны Арсений Яценюк.

Назвав "Северный поток – 2" "антиукраинским, антипольским, антисловацким и антиевропейским проектом, Яценюк призвал европейцев задуматься, что для них важнее – "бизнес, экономика или все-таки ценности".

При этом тот же Яценюк не скрывает, что ввод в строй "Северного потока – 2" ударит по как раз по экономике Украины как страны-транзитера. "Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 млрд долларов в год?" – задал он вопрос в никуда.