В Госдепе рассказали о санкциях против участников российского газового проекта

Иностранные компании, способствующие реализации строительства "Северного потока – 2", попадают под действие американского закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт во время брифинга во вторник, 20 марта.

"Мы говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", – напомнила она, указав, что сотрудники Госдепа ранее провели большую разъяснительную работу, буквально разжевывая потенциальным и действующим партнерам России последствия, к которым их приведет такое сотрудничество.

"В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA. Компании, ведущие свою деятельность в российском энергетическом трубопроводном секторе, могут попасть под ограничительные меры", - сказала Нойерт.

Она подчеркнула, что правительство США открыто выступает против "Северного потока-2", поскольку он усиливает позиции России, а значит, невыгоден остальным.

"Мы считаем, что проект "Северный поток – 2" поставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы. С его помощью Россия получит еще один рычаг давление на европейские страны, в особенности на Украину", – пояснила представитель Госдепа.

Каким именно санкциям подвергнутся иностранные компании, участвующие в проекте "Северный поток-2", в Вашингтоне пока не уточнили.

"Северный поток – 2" предполагает поставки газа из России в Германию по трубе, проложенной по дну Балтийского моря. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, половина акций которой принадлежит "Газпрому", остальные – европейским партнерам Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall.

Федеральный закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), подписанный Дональдом Трампом в августе 2017 г., допускает введение санкций против Ирана, Северной Кореи и России, а также любых физических и юридических лиц, поддерживающих бизнес-проекты этих стран.