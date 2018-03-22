"Северный поток - 2" не остановить

На Западе смирились с тем, что газопровод будет построен

Иностранные эксперты утверждают, что реализация проекта "Северный поток – 2", несмотря на многочисленные препятствия и козни, прошла точку невозврата. Трубопровод будет достроен, а власти Польши, Украины и других стран могут и дальше исходить злобой и пугать Европу тем, что "Россия всех поработит".



Прогресс в строительстве оценил сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн. Для польского издания Polityka эксперт однозначно заявил: полагаю, что уже поздно что-то делать, хотя Польша и Дания могут отсрочить реализацию проекта. В Западной Европе существует собственное представление о том, что такое безопасность поставок газа".

Многим странам Запада хочется поддержать Украину и обеспечить ей бюджетные поступления в виде отчислений за газовый транзит. Но гарантировать себе надежные поставки углеводородов им хочется еще больше. Из-за нестабильных отношений России и Украины, нового витка "газовой войны" они предпочли бы исключить возможность транзита через украинскую территорию, отмечает РИА ФАН.

В связи с этим число сторонников "украинского маршрута" постепенно снижается и будет снижаться и дальше, а поддержка "Северного потока – 2" вскоре станет абсолютной. "Они (европейские политики) предпочли бы, чтобы он поступал непосредственно к ним или транспортировался через другие страны Евросоюза", – резюмировал Стерн.

Другим аргументом в пользу новой российской трубы является нелепость заявлений США о том, что Старый Свет можно перевести на американский сжиженный природный газ. Для этого нет никакой инфраструктуры, к тому же стоит это топливо в разы дороже. Переплачивать только ради того чтобы сделать приятное Вашингтону, европейские страны не готовы.

Варшава все еще отчаянно пытается ухватиться за последнюю соломинку и напугать Европу "Северным потоком – 2". Польский министр по делам Европы Конрад Шиманский в статье для The Financial Times написал о том, что российский газопровод станет для ЕС проверкой на прочность и может легко расколоть объединение.

"Экономические аргументы в пользу "Северного потока – 2" всегда были спорными, особенно при запасе мощности у существующих транзитных маршрутов поставок из России в ЕС. А учитывая серьезную зависимость Европы от российского газа и ущерб, который данный проект нанесет украинской экономике (которой ЕС выделяет субсидии), стоящие за ним политические мотивы кажутся очевидными", – утверждает чиновник.

По его словам, "Северный поток – 2" – это "троянский конь, способный дестабилизировать экономику и отравить политические отношения внутри ЕС". Шиманский критикует органы ЕС за то, что они не заняли жесткую позицию в отношении проекта.

"Еврокомиссия имеет право если не полностью заморозить проект, то по крайней мере ограничить его пагубное влияние на европейский газовой рынок и на безопасность политики поставок", – указал министр, пообещав, что в противном случае Польша будет судиться как с владельцем "Северного потока – 2", так и с органами власти ЕС.