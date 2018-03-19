Киев отказывается принимать выборы в Крыму

Украинский лидер выложил ряд гневных публикаций на официальном сайте и в соцсетях

Украинский лидер Петр Порошенко не желает принимать результаты голосования в Крыму и Севастополе, по-прежнему считая территории "оккупированными", а прошедшие там выборы президента РФ называет "незаконными". В связи с чем глава соседнего государства настоятельно рекомендует международным партнерам ужесточить антироссийские санкции, заявив, что будет добиваться признания фактов "грубого нарушения прав человека в Крыму".

О своих намерениях Порошенко высказался на официальном сайте, заверив, что западные страны пообещали ему не признавать итоги минувших выборов на полуострове. Более того, лидер Незалежной не сомневается, что Крым будет выбирать только президента Украины, и точка.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы — выборы президента Российской Федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма, — убежден Порошенко. – Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь".

Свою позицию украинский лидер также высказал в соцсети, где гневно раскритиковал Кремль за безразличие к важнейшим документам. "Так называемые выборы в Крыму – еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение последних 70 лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту", – возмутился Порошенко в своем Twitter.

Ответ ему последовал незамедлительно. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал недружелюбному соседу держаться подальше от не касающихся его страны дел. "Его хозяева в такой ситуации посоветовали бы ему "отойти и заткнуться". Крымчане как люди более образованные и воспитанные рекомендуют просто не лезть в чужие дела и заниматься проблемами своей страны", – парировал Аксенов на своей странице в Facebook. Он также припомнил, как Порошенко получил президентское кресло, отметив, что тот пришел к власти путем госпереворота и гражданской войны. "Он виновен в убийствах десятков тысяч людей, в организации блокад Крыма, его рейтинг стремится к нулю. Не ему рассуждать о наших выборах и правах человека", - заключил российский политик.

Между тем из сообщения на сайте украинского парламента следует, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект "о непризнании легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица". Правда, текст документа не выложен.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 г., тогда за вхождение в состав нашей страны проголосовало почти 100 % жителей полуострова. А 18 марта 2018 г. крымчане впервые выбирали президента РФ. В ЦИК сообщили о солидной явке, которая превысила 71%. На территории полуострова и в Севастополе кандидатуру Владимира Путина поддержало более 90% избирателей. Получается, спустя 4 года состоялся второй референдум.