Киев нашел способ отыграться за Крым

МИД РФ выступил с жестким заявлением по поводу запрет россиянам голосовать на выборах на территории Незалежной

Решение украинских властей не допускать российских граждан в Посольство и генконсульства РФ в день выборов президента вызвало резкую критику МИД России.

"Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство... в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине", – отмечается в комментарии дипведомства. Слова о том, что решение вызвано заботой о безопасности российских учреждений, в МИД назвали "чистым лицемерием".

Украина своими действиями нарушает права человека, добавили в министерстве и подчеркнули, что Москва никогда не препятствовала находящимся в России украинским гражданам голосовать на выборах, в том числе главы государства и Верховной рады.



"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", – утверждает МИД РФ. В министерстве рассчитывают на то, что позиция Украины получит принципиальную оценку со стороны международных организаций.

В пятницу, 16 марта, министр внутренних дел Украины заявил, что россиян не пустят в диппредставительства РФ для участия в выборах президента. Решение о запрете выборов принято в связи с тем, что главу российского государства будут избирать и в Крыму, который Киев по-прежнему считает частью Украины.



