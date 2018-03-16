Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев нашел способ отыграться за Крым

Фото: wikipedia.org/Grey Devey
МИД РФ выступил с жестким заявлением по поводу запрет россиянам голосовать на выборах на территории Незалежной

Решение украинских властей не допускать российских граждан в Посольство и генконсульства РФ в день выборов президента вызвало резкую критику МИД России. 

"Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство... в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине", – отмечается в комментарии дипведомства. Слова о том, что решение вызвано заботой о безопасности российских учреждений, в МИД назвали "чистым лицемерием".

Украина своими действиями нарушает права человека, добавили в министерстве и подчеркнули, что Москва никогда не препятствовала находящимся в России украинским гражданам голосовать на выборах, в том числе главы государства и Верховной рады.

"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", – утверждает МИД РФ. В министерстве рассчитывают на то, что позиция Украины получит принципиальную оценку со стороны международных организаций.

В пятницу, 16 марта, министр внутренних дел Украины заявил, что россиян не пустят в диппредставительства РФ для участия в выборах президента. Решение о запрете выборов принято в связи с тем, что главу российского государства будут избирать и в Крыму, который Киев по-прежнему считает частью Украины.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Стукачом WADA заинтересовался Интерпол

Москва намерена добиться задержания информатора

Умер известный российский режиссер

Не стало Александра Павловского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей