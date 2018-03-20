Украина атакует Запад из-за Крыма
Они готовы не замечать этого, чтобы поддерживать отношения с Москвой, заявил постоянный представитель Незалежной при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Такая же позиция была у некоторых государств по вопросу о вхождении прибалтийских республик в состав СССР, напомнил он.
По словам постпреда, ряд западных стран "не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы" ни в 1940 г., ни после Второй мировой войны. "Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет", – отметил Кулеба в Facebook.
И вот теперь "у наших искренне дружеских партнеров растет соблазн относиться к Крыму по балтийской модели", возмутился украинец. При этом, добавил он, "есть все возможности создавать для России такие комбинации, чтобы остановить репрессии на полуострове и двигать вопрос деоккупации вперед".
Между тем сторонники подобного подхода к вопросу не стремятся препятствовать "оккупации" и только в очередную годовщину "аннексии" вспоминают о ней. "Поэтому Украина... постоянно дергает наших партнеров с предложениями действовать", – пояснил дипломат.
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 г. референдума, во время которого такое желание выразили больше 95% жителей полуострова. В Москве не раз заявляли, что это произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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