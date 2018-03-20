Иностранные партнеры теряют интерес к вопросу о полуострове, и это злит Киев

Они готовы не замечать этого, чтобы поддерживать отношения с Москвой, заявил постоянный представитель Незалежной при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Такая же позиция была у некоторых государств по вопросу о вхождении прибалтийских республик в состав СССР, напомнил он.

По словам постпреда, ряд западных стран "не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы" ни в 1940 г., ни после Второй мировой войны. "Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет", – отметил Кулеба в Facebook.

И вот теперь "у наших искренне дружеских партнеров растет соблазн относиться к Крыму по балтийской модели", возмутился украинец. При этом, добавил он, "есть все возможности создавать для России такие комбинации, чтобы остановить репрессии на полуострове и двигать вопрос деоккупации вперед".

Между тем сторонники подобного подхода к вопросу не стремятся препятствовать "оккупации" и только в очередную годовщину "аннексии" вспоминают о ней. "Поэтому Украина... постоянно дергает наших партнеров с предложениями действовать", – пояснил дипломат.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 г. референдума, во время которого такое желание выразили больше 95% жителей полуострова. В Москве не раз заявляли, что это произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.