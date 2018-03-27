Незалежная кипит после признания Крыма ООН

Украина готовит ноту протеста из-за присвоения полуострову российского кода

Незалежная негодует после признания ООН Крыма. И вот сейчас Киев намерен направить в адрес организации ноту протеста из-за присвоения полуострову российского кода телефонной связи.

Решение украинского МИД озвучила сегодня, 27 марта, на пресс-конференции замминистра информационной политики Эмине Джапарова. Ее возмутило, что дозвониться до жителей Крыма и Севастополя теперь можно, лишь предварительно набрав "+79". Эти цифры указывают на принадлежность данных территорий России.

"При этом они определяют, что Международный союз электросвязи не признает оккупации, определяет статус Крыма как украинской территории, но все равно вместе с тем определяет код "+79" как принадлежащий Крыму и городу Севастополь", – гневно заявила замминистра, подчеркнув категоричность Незалежной в данном вопросе. "Позиция Украины – такие коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту соответствующему департаменту. Мы надеемся, что эта нота все же выйдет в свет и будет передана в ООН", – пригрозила Джапарова, слова которой передает "УНН".

Напомним, еще 12 марта министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил о том, что российскую принадлежность Крыма признал Международный союз электросвязи – важнейшая структура в рамках ООН. К слову, по нашему коду до жителей полуострова можно было дозвониться, начиная с мая 2015 года.

Впрочем, о крымском вопросе накануне говорил экс-посол ЕС Майкл Эмерсон. Британский политолог заявил, что у Киева "нет способов вернуть Крым, кроме большой войны". По его словам, санкции ЕС в отношении отдельных лиц, имеющих отношение к российскому полуострову, "остаются и, возможно, будут всегда", цитирует "Газета.RU".