Британский эксперт утверждает, что "большой войны" из-за российского полуострова не случится

У Киева нет шансов "вернуть" под юрисдикцию Украины Крым. Так считает экс-посол Евросоюза в России Майкл Эмерсон. Об этом он заявил в интервью "Апострофу" в понедельник, 26 марта.

По его мнению, Брюссель и Вашингтон в большей степени озабочены происходящим в Донбассе, чем статус полуострова.



"Аннексия Крыма, к сожалению, является фактом. И поскольку ЕС и США в оперативном плане сейчас очень обеспокоены тем, что делать с Луганском и Донецком, с Крымом, кажется, все иначе. Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка", – отметил британец.

Он подчеркнул, что у Киева нет способа "вернуть" полуостров, кроме "большой войны", которой уже не будет. При этом, полагает эксперт, санкции против России сохранятся и, "возможно, будут всегда", однако вряд ли помогут украинским властям реализовать претензии на Крым.

Что касается ситуации в Донбассе, Эмерсон предположил, что она останется в тупике на долгие годы и, вероятно, будет пребывать в замороженном состоянии по примеру Абхазии, Нагорного Карабаха или Приднестровья. Причем последний вариант он назвал лучшим для Украины.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в марте 2014 г. референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.