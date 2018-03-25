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Украина "принесла в жертву" флот в Крыму

Фото: pixabay.com
продолжениеВ Киеве назвали причину невысылки российских дипломатов
Сегодня в Киеве утверждают, что брошенный крымский флот - это хитрая стратегическая задумка

Помощница командующего ВМС Украины заявила, что размещенный в Крыму украинский флот в 2014 году принесли в жертву ради укрепления военной мощи страны.

"Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю", – сказала капитан первого ранга Марина Каналюк в интервью телеканалу "112 Украина".

В январе этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуть Украине ее корабли и военную технику, остающиеся в Крыму.

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"Мы готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику", – сказал Путин, уточнив, что "речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов" и что брошенная украинскими военными техника находится в плачевном состоянии.

В Киеве на это ответили, что примут технику обратно только вместе с полуостровом.


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