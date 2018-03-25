В Киеве назвали причину невысылки российских дипломатов
Дипломатические контакты Украины и России сведены к минимуму, поэтому необходимости в высылке дипломатов нет, написала в Facebook первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.Она напомнила, что российского посла в Киеве нет, равно как и украинского в Москве. В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы, но если их выслать, то у отбывающих наказание в России граждан Украины (которых Геращенко называет политзаключенными), не будет возможности "почувствовать минимальную поддержку".
"Вышли российского дипломата" – игра, которую затеяли власти Великобритании в ответ на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Лондон обвинил в причастности к случившемуся российские власти, объявил о замораживании контактов с Москвой на высоком уровне и выслал 23 российских дипломатов.
Россия в ответ выслала 23 британских дипломатов, закрыла Британский Совет и генконсульство Соединенного Королевства в Петербурге.
Сейчас британские политики заняты тем, что уговаривают страны ЕС
выслать сотрудников российских дипведомств и ужесточить
давление на Москву. О возможной высылке российских дипломатов заговорили и в Вашингтоне.
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