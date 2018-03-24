СМИ: около 20 стран хотят выслать российских дипломатов
О намерении более чем десяти стран ЕС выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипалей" сообщила со ссылкой на собственные источники английская The Times.
Накануне было объявлено об отзыве на четыре недели посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Затем, пишет "Тайсмс", страны ЕС начнут выдворять российских дипломатов. Источник издания сообщил, что в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Ирландия, Нидерланды, Дания, Чехия, Болгария, Польша, Латвия, Литва и Эстония.
На саммите в четверг лидеры стран ЕС согласовали заявление по отравлению в Солсбери, в котором говорится, что они согласны с оценкой Лондона о "весьма вероятной" ответственности Москвы за случившееся и отсутствии "другого правдоподобного объяснения". Тогда же в ходе Евросовета было принято решение об отзыве для консультаций посла ЕС в России.
После этого пресса начала сообщать об ожидаемой массовой высылке российских дипломатов из стран ЕС, на чем настаивала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Председатель Евросовета Дональд Туск после саммита признал, что в ЕС нет единого мнения по России, и не смог назвать точное число стран, готовых принять меры в отношении Москвы. "Более, чем одна, но я не думаю, что это будет вся группа (все 28 стран ЕС)", – отметил Туск.
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