Евросоюз объединился против России

Лидеры стран ЕС выразили солидарность Великобритании

Европейскому союзу корпоративная солидарность важнее здравого смысла. Руководители государств, входящих в объединение, встали на сторону Соединенного Королевства, власти которого обвинили агентов Кремля в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В результате Евросоюз пошел на тот же шаг, что и Великобритания, и отозвал своего посла из России. Маркус Эдерер возвращается в Брюссель "для консультаций". Такое решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе.

"Европейский совет самым решительным образом осуждает недавнее нападение в Солсбери, выражает свои глубочайшие соболезнования всем, чьи жизни были поставлены под угрозу, и поддерживает проводимое расследование", – говорится в итоговом заявлении саммита, которое цитирует RT.

"Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за него (нападение), и нет иного правдоподобного объяснения. Мы безоговорочно солидарны с Соединенным Королевством перед лицом этого серьезного вызова нашей общей безопасности", – подчеркнули в ЕС.

Других мер в отношении РФ (помимо отзыва посла) европейские политики решили пока не принимать. Они призвали укреплять устойчивость к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, в том числе путем более тесного сотрудничества с НАТО. Кроме того, члены Евросоюза договорились "координировать свои действия по возможным последствиям в свете ответа, который предоставят российские власти".

Реакция на скандал может дополнительно последовать со стороны отдельных стран ЕС. На отзыв из России своих дипломатических представителей могут пойти Франция, Польша и страны Балтии. Угрожающие заявления сделала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, страны ЕС "полны решимости" при необходимости принять новые меры в отношении России, но сначала нужно дождаться результатов анализа отравляющего вещества.

Радует, что у РФ в Европе есть союзники, которые не поддались на провокацию и не стали взывать к возмездию, пока не проведено расследование. Сообщается, что Греция, Кипр, Италия и Словакия выступили против обострения отношений с нашей страной.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал не терять самообладания и принимать продуманные решения в связи с делом Скрипаля. Он также призвал к созданию постоянного политического канала высокого уровня для диалога с Москвой. Это позволит добиться снижения эскалации в отношениях между Россией и Европой.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже взяли пробы нервно-паралитического вещества в Солсбери. Анализ займет примерно три недели.

Российские политики обращают внимание на то, что на камеру многие европейские политики жестко критикуют Россию, но когда дело доходит до конкретных мер, вся их решимость куда-то девается, ведь они понимают, что наша страна может симметрично ответить.

"По большому счету это самая легкая мера, чтобы продемонстрировать недовольство, поскольку за ней практически ничего не следует. Отзыв для консультации – общепринятая практика, когда отношения в чем-то усложняются или накаляются. Как правило, она носит временный характер. Через какое-то время посол вернется", – отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, Россия может не придать этому ходу большого значения. Отношения между сторонами фактически заморожены, и европейский посол в Москве по большей части бездельничает. Его отсутствие никак не повлияет на обстановку.