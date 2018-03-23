Выжившим Скрипалям грозят тяжелые последствия
Дочь бывшего полковника ГРУ ненадолго
приходила в себя после отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом.
Об этом сообщила британская газета The Times.
Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на улице города Солсбери 4 марта. Их доставили в больницу, после чего они впали в кому. Однако перед этим к 33-летней Юлии Скрипаль на некоторое время вернулось сознание. Как долго это продолжалось и успела ли пострадавшая что-нибудь рассказать врачам, неизвестно.
Никто из членов семьи пострадавших больше не обращался в больницу. Поэтому, скорее всего, яд был на каких-то предметах, к которым имели доступ лишь бывший полковник и его дочь.
Британские власти официально не дают никакой информации о состоянии пациентов. По просочившимся в прессу сведениям, Сергей и Юлия Скрипаль вот уже почти три недели находятся в коме, их состояние не улучшается. Оно остается критическим, но стабильным.
При этом газета сообщила, что сержанта полиции Ника Бэйли, получившего дозу отравляющего вещества на месте происшествия, выписали из больницы. "Моя жизнь никогда больше не будет прежней", – сообщил полицейский журналистам.
Накануне телеканал Sky News со ссылкой на заявление Лондонского суда, занимающегося вопросами защиты интересов недееспособных лиц, передал, что состояние пациентов может быстро ухудшиться в скором времени.
"Точные последствия воздействия (опасного вещества) на пострадавших пока неизвестны. Результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать, однако неясно, в какой степени", – сообщил судья Дэвид Уильямс. Иными словами, даже если отец и дочь выйдут из комы, они рискуют остаться умственными инвалидами.
Накануне Лондонский суд разрешил взять анализ крови у Скрипалей для проведения экспертизы специалистами Организации по запрещению химического оружия. При этом суд отметил, что пострадавшие "находятся без сознания и не в состоянии лично предоставить свое согласие на взятие анализов крови".
Британское следствие полагает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанном в Советском Союзе. Один из авторов этого яда химик Вил Мирзаянов ранее заявил журналистам, что у отравленных нет шансов выжить – настолько смертоносным является это вещество.
Вину за отравление экс-шпиона премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.
Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает. В ответ наша страна выслала столько же британских дипломатов.
Сегодня стало известно, что Евросоюз в знак солидарности с Соединенным Королевством решил отозвать своего посла в России для консультаций.
Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой
Брюссель отзывает своего представителя
Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами
В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина