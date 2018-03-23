Выжившим Скрипалям грозят тяжелые последствия

Отравление серьезно скажется на здоровье Сергея и Юлии

Дочь бывшего полковника ГРУ ненадолго приходила в себя после отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщила британская газета The Times.



Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на улице города Солсбери 4 марта. Их доставили в больницу, после чего они впали в кому. Однако перед этим к 33-летней Юлии Скрипаль на некоторое время вернулось сознание. Как долго это продолжалось и успела ли пострадавшая что-нибудь рассказать врачам, неизвестно.

Никто из членов семьи пострадавших больше не обращался в больницу. Поэтому, скорее всего, яд был на каких-то предметах, к которым имели доступ лишь бывший полковник и его дочь.

Британские власти официально не дают никакой информации о состоянии пациентов. По просочившимся в прессу сведениям, Сергей и Юлия Скрипаль вот уже почти три недели находятся в коме, их состояние не улучшается. Оно остается критическим, но стабильным.

При этом газета сообщила, что сержанта полиции Ника Бэйли, получившего дозу отравляющего вещества на месте происшествия, выписали из больницы. "Моя жизнь никогда больше не будет прежней", – сообщил полицейский журналистам.

Накануне телеканал Sky News со ссылкой на заявление Лондонского суда, занимающегося вопросами защиты интересов недееспособных лиц, передал, что состояние пациентов может быстро ухудшиться в скором времени.

"Точные последствия воздействия (опасного вещества) на пострадавших пока неизвестны. Результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать, однако неясно, в какой степени", – сообщил судья Дэвид Уильямс. Иными словами, даже если отец и дочь выйдут из комы, они рискуют остаться умственными инвалидами.

Накануне Лондонский суд разрешил взять анализ крови у Скрипалей для проведения экспертизы специалистами Организации по запрещению химического оружия. При этом суд отметил, что пострадавшие "находятся без сознания и не в состоянии лично предоставить свое согласие на взятие анализов крови".

Британское следствие полагает, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанном в Советском Союзе. Один из авторов этого яда химик Вил Мирзаянов ранее заявил журналистам, что у отравленных нет шансов выжить – настолько смертоносным является это вещество.

Вину за отравление экс-шпиона премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает. В ответ наша страна выслала столько же британских дипломатов.

Сегодня стало известно, что Евросоюз в знак солидарности с Соединенным Королевством решил отозвать своего посла в России для консультаций.