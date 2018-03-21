В Москве не отрицают варианта тщательно подготовленной провокации в Солсбери

Власти России предполагают, что инцидент с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, гражданкой РФ Юлией Скрипаль в Солсбери 4 марта, возможно, был срежиссирован руководством Соединенного Королевства. Об этом на брифинге для иностранных послов, трансляцию которого ведет RT, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.



"Это на территории Великобритании на российскую гражданку совершено нападение. Здесь элементарная логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно – я никого в нем не обвиняю – срежиссировали нападение на российскую гражданку. Третьего просто не дано", – сказал Ермаков.

По его словам, сейчас необходимо выяснить, кто за этим отравлением стоял и какие цели преследовал. "Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине – для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", – подчеркнул наш дипломат.

Он считает, что британские власти с этим нападением и прямолинейным обвинением в нем в адрес Москвы сами себя загнали в тупик, однако "на все большее число поступающих вопросов, в конечном итоге, будут обязаны ответить".

Ермаков указал на тот факт, что официальный Лондон все еще не отвечает ни на какие российские вопросы в отношении Юлии Скрипаль. "У нас нет никаких достоверных сведений относительного того, что и почему произошло с российской гражданской за последние две недели", – отметил представитель МИД РФ и добавил, что в Москве удивлены тем, что в нарушение международных норм Великобритания не допускает наших консулов к пострадавшей гражданке России.

Кроме того, директор департамента задался вопросом, почему британская сторона настаивает на том, что примененный в Солсбери яд было именно боевым оружием.

"Эти британские глашатаи, они вообще представляют, что такое боевое отравляющее вещество? Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте его применения. По поступающим из Лондона сюжетам мы видим, что в Солсбери совсем другая картина", – сказал Ермаков.

По его мнению, из-за отказа Лондона предоставлять Москве данные расследования есть вероятность, что "реальные улики за это время могли вообще уже исчезнуть – как, кстати, в Великобритании не раз случалось, то тогда вообще не понятно, о чем у них, британцев, идет речь?"

На этот брифинг отказались приходить послы Франции, Китая, Великобритании и США.

Ранее в среду, 21 марта, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с японским коллегой Таро Коно выразил надежду, что Токио в диалоге с Лондоном попытается установить детали с отправлением бывшего российского разведчика Скрипаля, во всяком случае, выяснить пару фактов.

"Первый – где находится господин Скрипаль и его дочь, и второй - почему, как официальный представитель Скотланд-Ярда заявил, что расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебного решения", – заметил Лавров. И выразил надежду, что, может быть, японцам удастся получить ответы на заданные вопросы у англичан.

