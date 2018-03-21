Москва сравнила англичан с террористами

В МИД РФ заявили, что Россия не собирается никого огульно обвинять

Британцы экспериментируют с химоружием, его разработка ведется всего в нескольких километрах от Солсбери, в центре которого найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипали. Токсины исследуются в лаборатории Портон-Даун. Такое заявление в ходе брифинга в МИД России по так называемому делу Скрипаля сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что данная лаборатория является сверхсекретным объектом. В ее обязанности также входит утилизация старых образцов химоружия. Более того, ее ученые проводят ряд экспериментов, прикрываясь защитными мерами от воздействия и химического, и биологического оружия.

"Общеизвестным фактом является, и признанным в 2006 году правительством Великобритании, проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека", – отметил Кириллов, подчеркнув, что формулу "Новичка" опубликовал химик Вил Мирзаянов, проживающий в Нью-Йорке и работающий на правительство США.

"В 2008 году Мирзаянов опубликовал книгу… в которой была опубликована формула вещества, которое Британия именует "Новичок", а также подробно описаны процессы синтеза данного вещества", – сообщил начальник войск РХБЗ, уточнив, что данная книга содержит информацию о летальном исходе действия токсина.

"Располагая формулой из данной книги, имея образования… химического университета, достаточно иметь необходимое оборудование, химические элементы, чтобы без особого труда получить боевое отравляющее вещество", – уверен Кириллов. Он отправил всех, кого интересуют предположения относительно "Новичка", к Мирзаянову.

"Начиная с 70-х годов в Западной Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ нового поколения, и Великобритания являлась и является одним из государств, осуществляющих реализацию данной программы, и имеет колоссальный опыт и знания в разработке подобных веществ", – подчеркнул Киррилов, отметив, что патент на британскую разработку купили США.

Возвращаясь к вопросу о книге, о которой говорилось выше, он заявил, что факт открытой публикации способа производства отравляющего яда Россия рассматривает как пособничество терроризму.

С этим утверждением согласился и директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. По его мнению, покушение на бывшего полковника ГРУ и его дочь – не что иное, как террористический акт против Москвы.

"На двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю – двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", – заявил Ермаков.

Дело Скрипаля он назвал хорошо срежиссированной постановкой, подчеркнув, что Россия не собирается никого огульно обвинять. В то время как Лондон обвиняет в произошедшем Москву, которая всячески отбивается от британских нападок.

К слову, в пику произошедшему инциденту и созван данный брифинг. На встречу для обсуждения скандальной истории аккредитовались более 140 представителей иностранных посольств. США, Франция, Китай и, естественно, Великобритания проигнорировали эту пресс-конференцию.

Туманный Альбион просто-напросто боится объективного и профессионального расследования, заключили в российском МИД.