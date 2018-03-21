Англия испугалась войны с Россией

В Лондоне не намерены обострять напряженность между странами

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не хочет начинать открытый конфликт с Россией. Об этом он рассказал во время выступления в международном комитете палаты общин британского парламента.

По его словам, Лондон пытается избежать "холодной войны" с Москвой.

"Я хочу четко сказать: мы не хотим вовлекаться в новую "холодную войну", это было довольно-таки печальное время", – цитирует его РИА "Новости".

Джонсон подчеркнул, что во времена СССР, когда он был маленьким, постоянно боялся, что страну уничтожат с помощью ядерного удара. При этом он уверен, что Соединенному Королевству сейчас ничто не угрожает и оно готово принять вызов Кремля.

Отношения между двумя странами обострились из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британские власти обвиняют в случившемся Москву, что якобы с нервно-паралитическое вещество принадлежит России. Однако никаких доказательств не предоставлено до сих пор. В Кремле неоднократно опровергали эти сообщения и называли их клеветой.

Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. МИД РФ 17 марта объявил об ответных мерах и также отправил 23 сотрудника посольства Британии на родину.