Париж и Вашингтон вступили в коалицию против Москвы

Президент США Дональд Трамп и его коллега из Франции Эммануэль Макрон обсудили дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Политики решили объединить свои усилия против России и намерены оказать сильное давление на Москву с помощью жестких мер.

"Президенты подтвердили свою солидарность с Великобританией в связи с использованием Россией химического оружия против частных граждан на британской земле и согласились с необходимостью принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности", – сообщает пресс-служба Белого дома.

При этом до сих пор остается неизвестно в каком состоянии находится Сергей Скрипаль. Посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о причинах того, почему англичане скрывают информацию об экс-полковнике.

"Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство – это российское и британское. Британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о его состоянии здоровья", – добавил он.

Яковенко подчеркнул, что дочь Скрипаля Юлия, которую также отравили, имеет российское гражданство, однако информацию о ней тщательно скрывают.

"С 4-го числа прошло 16 дней, мы не имеем информации, где они находятся, какое состояние. Мы не имеем возможности поговорить с врачами, никто даже в Британии не видел их фотографий", – сказал он.

Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.