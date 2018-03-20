Разработчик яда "Новичок" уверен, что за покушением на бывшего шпиона ГРУ стоит Лондон

Британские спецслужбы могли отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, так как формула примененного химоружия доступна всем профессионалам. Об этом заявил один из создателей нервно-паралитического яда, которым был отравлен Скрипаль, доктор химических наук, профессор Леонид Ринк.

Ученый обратил внимание на то, что это технология производства "Новичка" не является тайной – вещество может произвести любая фармакологическая или химическая компания. В Британии ядом могли этим воспользоваться местные "специалисты", следившие за перемещениями экс-шпиона.

"Они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище. Это запросто могли сделать сами британцы", – заявил Ринк в интервью РИА "Новости", не уточнив при этом мотивы поступка британских спецслужб.

Если за отравлением Скрипаля действительно стоит Лондон, то это во многом объясняет его нежелание делиться с Москвой образцом яда, отметил Ринк. По его словам, воссоздать точную советскую копию "Новичка" у них не получилось бы – при изучении вещества обнаружились бы технологическая отличия.

"Это своеобразный "почерк". Сразу выяснится, что это не российская технология", – пояснил Ринк.

Авторы "британского" варианта "Новичка" вероятно, не знали полный перечень элементов вещества, и поэтому то, что им удалось создать в своей лаборатории, может стать по сути важнейшей уликой в деле.

"Это отпечаток пальца для криминалиста. Сразу можно сказать, что "варили" не в России", – заключил профессор.

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.