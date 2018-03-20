На Россию обрушатся скрипалевские санкции
Министры иностранных дел стран, входящих в Евросоюз,
единогласно осудили отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Отдельные
чиновники предлагают по следам этого дела наложить на нашу страну строгие
ограничительные меры. Но официально пока такие инициативы не выдвигаются.
Инцидент в Солсбери обсуждался накануне на закрытой министерской встрече в Брюсселе, передает "КоммерсантЪ". В итоговом совместном заявлении дипломаты воздержались от резких формулировок. В нем говорится о том, что ЕС "решительно осуждает атаку на Сергея и Юлию Скрипаль" и "придает серьезное значение оценке британского правительства, согласно которой весьма вероятно, что ответственность за инцидент несет Россия". Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини при этом призвала Москву к сотрудничеству по прояснению деталей дела.
Большинство министров прямым текстом нашу страну ни в чем не обвиняет. "Мы выясняем детали. Сначала нужно прояснить обстоятельства дела, нужна совместная работа с Организацией по запрещению химоружия и всеми причастными", – подчеркнула министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль.
Однако отдельные участники встречи не удержались от нападок в адрес нашей страны. "Вся информация, которой мы располагаем, указывает на то, что других убедительных объяснений, кроме того, что ответственность (за отравление) разделяет российская сторона, нет", – заявил журналистам глава МИД Германии Хайко Маас перед началом заседания. Аналогичное заявление сделал и французский министр Жан-Ив Ле Дриан.
Ряд стран выступают за ужесточение санкций в отношении России. Ранее Великобритания приняла решение о высылке 23 российских дипломатов. В русофобском лагере естественным образом завелись и поляки. Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик на днях заявил, что в Варшаве рассматривают различные опции (включая экономические санкции и высылку российских дипломатов), но предпочли бы совместное решение с партнерами по ЕС.
"Мы солидарны с Великобританией. Использование Россией химоружия против нашего союзника по НАТО не может остаться без ответа", – более внятно высказался представитель госструктур Польши, который предпочел скрыть свое имя.
Член фракции "зеленых" в Европарламенте Ребекка Хармс считает "дипломатический ответ" недостаточной реакцией. "Я думаю, было бы правильным, если бы Великобритания подумала над тем, какую роль она хочет, чтобы продолжали играть богатые российские олигархи и элиты в лондонском Сити. Санкционные возможности должны непременно быть уточнены: "Северный поток – 2" и отмывание российских денег – это две вещи, с которыми надо поступить по-другому, если мы хотим единства в ЕС по отношению к России", – цитирует политика "Укринформ".
Эксперты не исключают, что высылка дипломатов и угроза санкций – это лишь начало истории. Если конфликт будет накаляться и дальше, это может привести к разрыву дипломатических отношений между РФ и Соединенным Королевством, считает профессор Кентского университета Ричард Саква.
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