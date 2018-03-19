Поляки призвали Европу объединиться против России

Вслед за Великобританией Польша может присоединиться к антироссийской кампании, которая началась на Западе после дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Издание Gazeta Prawna сообщает со ссылкой на источники в правительстве, что кабмин рассматривает вопрос о высылке из Польши российских дипломатов. Варшава может также ввести санкции против российских компаний и отдельных чиновников. По информации издания, вопрос о мерах против РФ обсуждался еще на прошлой неделе, но был отложен до президентских выборов в России.

По мнению официальной Варшавы, странам Европейского союза следует объединиться против России. Однако, если этого не произойдет, Польша готова самостоятельно ввести антироссийские санкции.

Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский уже попытался убедить Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2" из-за "дела Скрипаля", напоминает РИА "Новости". Дипломат считает, что следует "задуматься, является ли Россия партнером, заслуживающим доверия".

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в английском городе Солсбери. Сейчас они оба в коме.

Правительство Великобритании заявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое якобы произведено в России, напоминает URA.RU. В Скотленд-Ярде предоложили, что преступники использовали боевой газ "Новичок".

Обвинения в причастности к отравлению Москва отвергла и предложила помощь в расследовании. Оданко Лондон от ее предложения отказался, отмечает РИА ФАН.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал отказ Великобритании от сотрудничества с РФ в расследовании "дела Скрипаля" грубейшим нарушением конвенции о запрещении химического оружия. Само дело министр назвал "абсолютно беспардонной и ничем не оправданной игрой на русофобском поле".