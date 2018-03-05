Польша готовит армию к войне с РФ

Для противодействия Москве Варшава формирует "войска территориальной обороны"

Их давно, с 2015 г., собирает правящая партия Сейма "Право и справедливость". Не раз призывал создать легкую волонтерскую пехоту на региональном уровне как дополнение к существующим вооруженным силам и экс-глава Минобороны страны Антони Мачеревич.

Кроме выполнения обычных задач – защиты ключевых объектов инфраструктуры и дополнительного обеспечения безопасности военных целей – "войска территориальной обороны" будут мешать проникновению дезинформации, отражать кибератаки, поддерживать патриотические идеалы, регулировать ситуации в условиях кризиса или военного положения, отмечает National Interest. В их составе пока числятся около 7 тысяч человек, но к 2019 г., по плану, в них войдут 50 тысяч.

Это вызвало недовольство польских военных. Мачеревича раскритиковали за предпочтение "Войскам территориальной обороны", а не регулярной армии.

В партии "Право и справедливость" не раз называли нашу страну самой большой угрозой национальной безопасности Польши, ссылаясь на Смоленскую катастрофу, в которой погибли большинство военных руководителей страны, события на Украине и странах Балтии. Так же говорил о России и глава Минобороны Польши Матеуш Моравецкий.