Российскому журналисту закрыли въезд в ЕС по требованию Польши

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Политолог и журналист Олега Бондаренко в воскресенье не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель. По словам Бондаренко, в Берлин он прилетел по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии.
"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сообщил политолог корреспонденту ТАСС по телефону.
По словам Бондаренко, его готовят к депортации. Он будет доставлен под конвоем в другой аэропорт - Шенефельд, оттуда вылетит обратно в Москву.
Политолог уверяет, что не знает, с чем может быть связан запрос Польши. "Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил он.Бондаренко возглавляет Фонд прогрессивной политики и ведет авторские колонки в ряде российских СМИ.
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