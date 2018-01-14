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Российскому журналисту закрыли въезд в ЕС по требованию Польши

Фото: Reporters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Запрет на въезд в отношении директора Фонда прогрессивной политики будет действовать три года

Политолог и журналист Олега Бондаренко в воскресенье не прошел паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель. По словам Бондаренко, в Берлин он прилетел по приглашению германской Левой партии для участия в политическом мероприятии.

"По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года", - сообщил политолог корреспонденту ТАСС по телефону.

По словам Бондаренко, его готовят к депортации. Он будет доставлен под конвоем в другой аэропорт - Шенефельд, оттуда вылетит обратно в Москву.

Политолог уверяет, что не знает, с чем может быть связан запрос Польши. "Был там три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время", - отметил он.

Бондаренко возглавляет Фонд прогрессивной политики и ведет авторские колонки в ряде российских СМИ.
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