Польскому националисту грозит депортация из России
Польский завсегдатай различных шоу-программ на российском телевидении заявил, что обыски в его квартире в Мытищах проводятся в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни (статья 282 УК России). По словам журналиста, они не дали результатов. Об этом Мацейчук сообщил в своем аккаунте в Facebook.
Также он уведомил, что в соответствии со статьей 19.27 российского Кодекса об административных правонарушениях ("Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета") его может ждать штраф или выдворение из страны.
Он добавил, что сейчас находится городском суде в Мытищах и ему нужна помощь. Польский русофоб просит привести ему "какую-нибудь еду, воду и мобильную зарядку".
Позже журналист эту запись удалил и оставил другую о том, что его отпустили до четверга, когда состоится суд, по результатам которого его могут депортировать в Евросоюз.
Ранее во вторник, 27 февраля, "Комсомольская правда" написала, что у журналиста в ходе обысков нашли националистическую литературу и атрибутику с запрещенной символикой ряда украинских карательных батальонов. В частности, полицейские обнаружили несколько благодарственных писем от руководителей добробатов "Донбасс" и "Айдар", принимавших участие в вооруженном конфликте в мятежном шахтерском регионе Украины.
В свою очередь, портал "Русская весна" опубликовал копию заявления с просьбой провести обыск у Мацейчука. Документ направлен в следственное управление СКР по Калининградской области в столичное управление МВД. Основанием для расследования стало видео, размещенное пользователем Еленой Захаренко в соцсети "ВКонтакте".
На записи поляк оскорбляет командира батальона ополчения ДНР "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви), он называет его русским террористом. Помимо этого, Мацейчук заявляет, что Иосиф Сталин и его союзник Адольф Гитлер вместе развязали Вторую мировую войну и виноваты в миллионах смертей.
Польский журналист давно известен своими русофобскими и экстремистскими высказываниями на российском
телевидении, сам он неоднократно в эфирах федеральных каналов утверждал, что является националистом. Однажды за свои слова получил тумаков за "красных фашистов" от эксперта и главреда
PolitRussia.ru
Руслана Осташко.
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