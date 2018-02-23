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Украинский политолог оценил драку с Норкиным на двоечку

Андрей Норкин. Фото: ITAR-TASS
"Я даже дракой назвать это не могу", - прокомментировал Дмитрий Суворов

Украинский блогер, приглашенный в качестве эксперта в программу Андрея Норкина "Место встречи" на канале НТВ покинул студию слегка помятым и побитым.

Норкин в какой-то момент не выдержал циничных замечаний эксперта и попытался его приструнить. Суворов же снял очки и двинулся на оппонента врукопашную.

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Потом он написал на своей странице в Facebook: "Я даже дракой это даже дракой назвать не могу, мы просто потолкались, и на этом все закончилось".

"Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно", – радуется Суворов, которому в драке слегка поцарапали руку.


Конфликт в студии вспыхнул, когда немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта в Донбассе, сказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей. Суворов потребовал показать фотографии погибших и начал кричать. А когда к нему подошел ведущий Норкин, началась потасовка.

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