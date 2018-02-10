Изгнанный с передачи Владимира Соловьева хам пообещал извиниться перед семьей майора Филипова

Григорий Винников, приглашенный в качестве эксперта на передачу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" и изгнанный оттуда за нелестный отзыв о погибшем в Сирии летчике Романе Филиппове, пообещал извиниться перед семьей погибшего.

"Это была неудачная шутка с моей стороны, бестактная и неуместная. Я обязательно принесу свои извинения семье летчика. О таких вещах так не шутят. Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело", – сказал Винников радиостанции "Говорит Москва".

Во время эфира депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания в память о сбитом пилоте. Винников в ответ произнес: "Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске". Эта фраза спровоцировала перепалку, которая закончилась тем, что эксперта попросили уйти.

"Я попрошу вас покинуть студию. В день, когда похоронили человека, позволять такие комментарии на его счет, это неуважение к его семье, неуважение к России, неуважение ко всем людям, которые здесь собрались", – призвал ведущий Соловьев.

Штурмовик Су-25СМ, за штурвалом которого был майор Филиппов, 3 февраля сбили боевики над сирийской провинцией Идлиб. Летчик успел катапультироваться и на земле вступил в неравный бой с террористами, а затем, не желая попасть в плен, подорвал себя гранатой. Президент РФ Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно.