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Российский Су-25 в Сирии сбили специально

Фото: Кадр YouTube
Атаку на наш штурмовик устроили из зависти

В субботу, 3 февраля в провинции Идлиб  сбили российский Су-25 ("Грач"). Летчик успел катапультироваться, но позже погиб в схватке с террористами. Эксперты уверенны, что атаку на наш штурмовик совершили для того, чтобы обесценить российский успех в Сирийской республике.  

За штурвалом "Грача" находился летчик, майор Роман Филипов. 

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Незадолго до своей смерти, военный успел передать о случившемся. Его хотели взять в плен, но он мужественно принял бой и расстрелял более половины боевого запаса из своего пистолета Стечкина. Однако силы были неравны и он погиб. 

Филипов родом из Приморья. Считался одним из лучших в российских ВКС. В 2013 г. он , еще будучи в звании капитана занял 2-е место на всеармейских соревнованиях "Авиадартс". Его даже хотели представить к государственной награде, пишет "Московский комсомолец". 

Комментируя случившееся, директор центра "Россия -Восток - Запад" Владимир Сотников отметил, что атаки боевиков на на наши силы в Сирии связаны "с желанием нивелировать заслуги Москвы в борьбе с терроризмом". 

"Боевики показывают, что они все еще сильны и намерены идти до конца", - приводит его слова РБК. 

Позже, 4 февраля по месту, где произошло убийство российского военного, вооруженные силы РФ нанесли ответный удар. Высокоточным оружием они уничтожили около 30 боевиков.

Ольга ЧИСТЯКОВА
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