Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Сирии разбился российский вертолет

Фото: ТАСС
Погибли оба пилота, раненого бортового техника эвакуировали на базу

По теме

Минобороны РФ сегодня сообщило о крушении Ми-24, которое произошло 31 декабря во время перелета с российской базы Хмеймим на аэродром Хама. По информации ведомства, вертолет упал из-за технической неисправности.

"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Подчеркивается, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

В октябре на аэродроме Хмеймим, где расквартированы российские ВКС, разбился фронтовой бомбардировщик Су-24. Самолет при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, оба летчика не успели катапультироваться и погибли. 

В Минобороны предварительной причиной катастрофы назвали техническую неисправность.
Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей