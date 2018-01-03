В Сирии разбился российский вертолет

Погибли оба пилота, раненого бортового техника эвакуировали на базу

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Минобороны РФ сегодня сообщило о крушении Ми-24, которое произошло 31 декабря во время перелета с российской базы Хмеймим на аэродром Хама. По информации ведомства, вертолет упал из-за технической неисправности.

"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Подчеркивается, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.

В октябре на аэродроме Хмеймим, где расквартированы российские ВКС, разбился фронтовой бомбардировщик Су-24. Самолет при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, оба летчика не успели катапультироваться и погибли.

В Минобороны предварительной причиной катастрофы назвали техническую неисправность.