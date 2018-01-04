СМИ сообщили о катастрофе на российской авиабазе в Сирии
Как стало известно газете "Коммерсантъ", 31 декабря в Хмеймиме, где базируются российские ВКС, произошло одно из самых серьезных происшествий за все время проведения военной операции РФ в Сирии.
В результате минометного обстрела со стороны радикальных исламистов были уничтожены как минимум семь самолетов: четыре бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания снаряда. Более десяти военнослужащих могли получить ранения.О ЧП на базе Хмеймим изданию без уточнения подробностей сообщили два военно-дипломатических источника. В Минобороны РФ никаких комментариев пока не давали. Накануне ведомство подтвердило гибель двух пилотов разбившегося 31 декабря вертолета Ми-24, который, как сообщалось, упал из-за технических проблем.
До 31 декабря российские системы ПВО не допустили ни единого нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме, отмечает газета. Однако в тот день российские ПВО не помогли, как и специально подготовленные мобильные резервы сирийских правительственных войск.
Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, посетивший базу Хмеймим, отдал приказ о выводе основной части российских сил и средств из Сирии. Спустя 11 дней министр обороны Сергей Шойгу доложил, что в Россию вернулись 36 самолетов, 4 вертолета и 6 бомбардировщиков Ту-22.
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