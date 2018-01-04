В Минобороны рассказали о потерях при обстреле Хмеймима

В ведомстве сообщили о двух погибших и опровергли информацию об уничтожении семи российских самолетов

"Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк. Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", - приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Газета "Коммерсантъ" накануне написала со ссылкой на военно-дипломатические источники, что 31 декабря в результате устроенного радикальными исламистами минометного обстрела на авиабазе Хмеймим были уничтожены как минимум семь самолетов: четыре бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный Ан-72.

В Минобороны добавили, что 31 декабря 2017 года с наступлением темноты аэродром Хмеймим "подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков", в результате которого погибли двое военнослужащих.

Третьего января стало известно о крушении 31 декабря в Сирии российского Ми-24. По информации военного ведомства, вертолет упал из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама. Оба пилота погибли, раненый борттехник был эвакуирован на аэродром Хмеймим.