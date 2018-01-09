Напряженность в провинции Идлиб вызывает серьезные опасения

МИД Турции вызвал на ковер послов из России и Ирана в Анкаре. В ведомстве недовольны нарушениями сирийской армией границ зоны деэскалации в провинции Идлиб.

По заявлению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, войска Башара Асада ведут огонь по умеренной оппозиции, что противоречит договоренностям, достигнутым в Астане.

"Режим нацелен на умеренную оппозицию, что наносит ущерб процессу политического урегулирования. Стороны, которые соберутся в Сочи (где 29-30 января состоится Конгресс национального диалога Сирии - ред.), не должны этого делать", - цитирует его газета Daily Sabah.

Внешнеполитическое ведомство в Анкаре потребовало от российского и иранского послов призвать Дамаск прекратить огонь и следовать соглашениям - режиму, оговоренному в ходе шестого раунда переговоров по Сирии в Астане, где их участники приняли решение о создании зоны деэскалации в провинции Идлиб.

При этом в российском посольстве в Анкаре от комментариев отказались, передает "Интерфакс".



"Мы не комментируем эту информацию", - сказала пресс-атташе Ирина Касимова.

Для Дамаска же принципиально отбить у боевиков несколько стратегических объектов в провинции Идлиб. В первую очередь, авиабазу "Абу-Духур", которую террористы "Джебхат ан-Нусры" (теперь они действуют в составе объединенной Хайят Тахрир аш-Шам - обе организации запрещены в РФ) захватили еще в 2015 году. Кроме того войскам Асада жизненно необходимо перерезать для боевиков магистраль, связывающую столицу Дамаск с северным городом Алеппо, крупнейшим в Сирии.

Послы России и Ирана были вызваны в МИД Турции после того, как отряды САА при поддержке авиации взяли в провинции под свой контроль 14 деревень и подошли вплотную к аэродрому.

Впрочем, как ранее сообщали эксперты ФАН, силы САР пытались избежать прямых столкновений с боевиками Хайят Тахрир аш-Шам, рассчитывая, террористическое объединение удастся развалить, а его самую агрессивную непримиримую часть вытеснить из Идлиба и зажать между контролируемыми турками и россиянами зонами деэскалации. Но даже при том, что из "большой группировки" вышли несколько подразделений,которые считаются умеренной оппозицией и о которых так печется теперь Анкара, значительно ослабить террористов не удалось.

Они и сами намерены биться до последнего, а кроме того, как сообщил Telegram-канал Directorate 4, Хайят Тахрир аш-Шам для упрочения своих позиций в Идлибе намерены прибегнуть к помощи уголовников, для которых специально объявили амнистию при условии, что они будут воевать на стороне боевиков против правительственных войск.

И, учитывая резкую реакцию Анкары, пока не очень понятно, как поведет себя турецкий контингент в ответ на дальнейшее вторжение на подконтрольную ему территорию зоны деэскалации армии Асада.