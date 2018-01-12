Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия отомстила боевикам за нападение беспилотников

Фото: mil.ru
Группа террористов не успела унести ноги

Российские военные уничтожили банду боевиков в Сирии, которые напали на базу России 31 декабря. Тогда в результате минометного обстрела погибли два человека, и были повреждены несколько самолетов.

После этого инцидента солдаты следили за перемещениями террористов. Их настигли недалеко от западной границы провинции Идлиб, передает ТАСС.

По теме

"По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, военные нашли и разбомбили тайный склад террористов, на котором находились беспилотники.

Напомним, в ночь на 6 января террористы атаковали российские базы при помощи 13 ударных беспилотников. В результате нападение отбили, одни дроны уничтожили, а другие перехватили и отправили на экспертизу для расшифровки данных.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Биткоин сдал позиции

Самую популярную криптовалюту вытесняют новые виртуальные монеты

Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей