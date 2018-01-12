Россия отомстила боевикам за нападение беспилотников

Группа террористов не успела унести ноги

Российские военные уничтожили банду боевиков в Сирии, которые напали на базу России 31 декабря. Тогда в результате минометного обстрела погибли два человека, и были повреждены несколько самолетов.

После этого инцидента солдаты следили за перемещениями террористов. Их настигли недалеко от западной границы провинции Идлиб, передает ТАСС.

"По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, военные нашли и разбомбили тайный склад террористов, на котором находились беспилотники.

Напомним, в ночь на 6 января террористы атаковали российские базы при помощи 13 ударных беспилотников. В результате нападение отбили, одни дроны уничтожили, а другие перехватили и отправили на экспертизу для расшифровки данных.