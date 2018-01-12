Россия отомстила боевикам за нападение беспилотников

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Российские военные уничтожили банду боевиков в Сирии, которые напали на базу России 31 декабря. Тогда в результате минометного обстрела погибли два человека, и были повреждены несколько самолетов.
После этого инцидента солдаты следили за перемещениями террористов. Их настигли недалеко от западной границы провинции Идлиб, передает ТАСС.
"По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - заявили в Минобороны РФ.
Кроме того, военные нашли и разбомбили тайный склад террористов, на котором находились беспилотники.
Напомним, в ночь на 6 января террористы атаковали российские базы при помощи 13 ударных беспилотников. В результате нападение отбили, одни дроны уничтожили, а другие перехватили и отправили на экспертизу для расшифровки данных.
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