Боевики атаковали российскую авиабазу под прикрытием самолета США

Террористы получили новейшее оружие и точные координаты баз России

Во время атаки дронами на российские объекты в Сирии 6 января в воздухе над этим местом находился разведывательный самолет США. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

"В период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США "Посейдон", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что доказательств о причастности Соединенных Штатов к этому налету нет, но чтобы управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и сбрасывать бомбы нужно иметь хорошую инженерную школу, чего нет у террористов.

"Еще раз хотим подчеркнуть, что всего этого у террористов до недавнего времени не было", - добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 6 января террористы атаковали российские базы при помощи 13 ударных беспилотников. В результате нападение отбили, одни дроны уничтожили, а другие перехватили и отправили на экспертизу для расшифровки данных.