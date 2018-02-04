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ВКС ударили по сбившим Су-25 боевикам в Сирии

Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
продолжениеРоссийский Су-25 в Сирии сбили специально
Удар высокоточным оружием нанесен по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб, где погиб российский летчик

В субботу боевики "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в РФ) сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб". Пилот успел катапультироваться и погиб на земле в бою с террористами.

По району, откуда был произведен пуск ПЗРК, нанесен групповой удар высокоточным оружием, в результате которого уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры", сообщили в Минобороны России.

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Видео удара по террористам опубликовал сайт телеканала "Звезда".

Ответственность за сбитый Су-25 первой взяла на себя входящая в состав "Сирийской свободной армии" группировка "Джайш ан-наср", опубликовав в подтверждение видео, на котором видно летящий с горящим крылом штурмовик. Затем об ответственности за атаку заявила "Нусра".

По информации "Новой газеты", погибший - майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя.

Российский Центр примирения в Сирии совместно с турецкой стороной пытается вернуть тело погибшего пилота.

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