Здоровье
- Установлена связь между храпом и слабоумием
- В стейках притаилась зараза
- Бедняки смогут вылечиться от рака
В субботу боевики "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в РФ) сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб". Пилот успел катапультироваться и погиб на земле в бою с террористами.
По району, откуда был произведен пуск ПЗРК, нанесен групповой удар высокоточным оружием, в результате которого уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры", сообщили в Минобороны России.
Видео удара по террористам опубликовал сайт телеканала "Звезда".
Ответственность за сбитый Су-25 первой взяла на себя входящая в состав "Сирийской свободной армии" группировка "Джайш ан-наср", опубликовав в подтверждение видео, на котором видно летящий с горящим крылом штурмовик. Затем об ответственности за атаку заявила "Нусра".
По информации "Новой газеты", погибший - майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя.
Российский Центр примирения в Сирии совместно с турецкой стороной пытается вернуть тело погибшего пилота.
В это время американскому доллару прочат небывалый рост
В правительстве говорят, что оклады увеличиваются рекордными темпами