Удар высокоточным оружием нанесен по позициям боевиков в сирийской провинции Идлиб, где погиб российский летчик

В субботу боевики "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в РФ) сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации "Идлиб". Пилот успел катапультироваться и погиб на земле в бою с террористами.

По району, откуда был произведен пуск ПЗРК, нанесен групповой удар высокоточным оружием, в результате которого уничтожено более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры", сообщили в Минобороны России.

Видео удара по террористам опубликовал сайт телеканала "Звезда".

Ответственность за сбитый Су-25 первой взяла на себя входящая в состав "Сирийской свободной армии" группировка "Джайш ан-наср", опубликовав в подтверждение видео, на котором видно летящий с горящим крылом штурмовик. Затем об ответственности за атаку заявила "Нусра".

По информации "Новой газеты", погибший - майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя.

Российский Центр примирения в Сирии совместно с турецкой стороной пытается вернуть тело погибшего пилота.