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Эксперт: Скрипаля отравили британским ядом

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
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По одной из версий отравляющее вещество было изготовлено в лабораториях западных стран

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин полагает, что яд, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, был разработан в лабораториях США и Великобритании. По его предположению происхождение препарата берет свое начало в тех странах, где разработки вещества велись наиболее успешно. Из публикаций в открытых источниках известно, что в этом особенно преуспевали ученые США и Великобритании. При этом Шульгин придерживается версии, что идентификация препарата, найденного на месте покушения, проводилась в городе Порт-Даун, в лаборатории министерства обороны Великобритании. "Именно там шла реализация программы военной химии Великобритании, это сердце военной химической программы Великобритании", – цитирует его слова "Интерфакс".

В подтверждение своих слов Шульгин отмечает, что с начала 1970-х годов Советский Союз, США и другие страны начали не только активно исследовать высокотоксичные химикаты, но и проводили разработки по теме нервно-паралитического вещества VX. "В 90-е годы западные спецслужбы вывезли из России группу химиков-экспертов вместе с документацией о некоторых наработках в советское время, это только какие-то прикидки были. Воспользовавшись этими документами по наработкам, западные страны, мы даже знаем какие, стали продолжать и развивать эти наработки, и в конечном итоге они достигли определенных результатов", – рассказал собеседник агентства.

12 марта во время брифинга Британии в штаб-квартире НАТО  премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мэй заявила, что ответственность за произошедшее лежит на РФ, поскольку пострадавшие, по ее мнению, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанном в России. В ответ на голословное обвинение постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в России вообще не проводились научно-исследовательские работы под названием "Новичок". В доказательство своей правоты он отметил, что химическое оружие, которое фигурирует в этой истории, было уничтожено в Российской Федерации, и этот факт подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в 2017 году. А вот в дальнейшем разработка токсичного вещества продолжалась уже в самой Великобритании, США, Чехии и Швеции. 

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков поспешил отметить, что заявление является провокационным, а информацию о существовании программы "Новичок" распространяют лица, которые в свое время эмигрировали на Запад.

Мария Разумова
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