Лондон поплатился за хамство

Великобритания вынудила Россию на жесткие ответные действия

Первый зампред комитета Совфеда Федерации по международным делам Владимир Джабаров пояснил, что Москва дала более суровый ответ на действия Лондона неспроста. "Наши меры более жёсткие. Речь идёт об ответе не на обычную высылку дипломатов, а о том, что на пустом месте Великобритания превратила Россию в страну, распространяющую и применяющую химоружие. Такое политическое хамство терпеть нельзя", — цитирует Джабарова РИА Новости.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал реакцию российского МИДа России на действия британской стороны "адекватной, стремительной и чувствительной". "Я думаю, что все три элемента этого решения – и по дипкорпусу, и по генконсульству в Санкт-Петербурге, и по Британскому совету — не создают для британцев никаких поводов для дальнейших ответных действий", – сказал сенатор, подчеркнув, что, если с британской стороны все-таки последуют дальнейшие ответные действия, то они каждый раз будут наталкиваться на симметричный ответ от Москвы.

По прогнозу члена комитета Совфеда по международным делам, сенатора Игоря Морозова правительство Великобритании на принятых мерах не остановится, а будет раздувать политическую провокацию все дальше и дальше пока она не превратится в глобальный конфликт. При этом по версии сенатора именно с этой целью Лондон самостоятельно и спровоцировал скандал, предприняв покушение на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Морозов предполагает, что следующим ответным шагом от британского правительства последует бойкот Великобританией чемпионата мира по футболу в России. Меры Лондона также могут затронуть и посла РФ в Великобритании.

"Объявление персонами нон-грата 23 дипломатов Великобритании – абсолютно адекватный и симметричный ответ действиям Лондона, где была развернута настоящая провокационная кампания по очернению России в связи с делом Скрипаля", – оценил действия российского МИДа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. При этом он подчеркнул, что Великобритания ведет по отношении к России такую же политику как США, разворачивая дипломатическое противостояние под надуманным предлогом и без всяких доказательств. "Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами", — сказал он.

Отношения России и Великобритании резко обострились после того, как 12 марта во время брифинга Британии в штаб-квартире НАТО Тереза Мэй обвинила РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявив, что ответственность за произошедшее полностью лежит на России. После чего британский премьер заявила, что намерена заморозить все двусторонние контакты между странами на высоком уровне, а также пригрозила рядом мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов.

Впоследствии МИД РФ предпринял ответные меры и объявил персонами нон-гранта 23 британских дипломата, которые будут высланы на родину в течение недели.