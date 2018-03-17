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Британия готовит ответ на высылку своих дипломатов

Борис Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Alberto Pezzali
Форин офис продолжает возлагать на российские власти вину за отравление в Солсбери

На следующей неделе Национальный совет по безопасности Великобритании определит шаги в ответ на высылку из России 23 британских дипломатов.

"Мы ожидали от России подобного ответа, Совет национальной безопасности соберется в начале следующей недели для того, чтобы определить последующие шаги", – сказано в коммюнике британского МИДа.

Текущим приоритетом в ведомстве назвали заботу о сотрудниках в России и помощь тем, кто возвращается в Великобританию, передает РИА Новости.

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Лондон продолжает считать Москву причастной к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Ответ России не меняет сути дела: покушение на убийство двух человек на британской земле, для которого нет иного объяснения, кроме того, что за это несет ответственность российское государство. Именно Россия грубо нарушает международное право и Конвенцию о запрете химического оружия", - говорится в сообщении Форин-офиса.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая сегодня с речью в Лондоне, повторила, что у британских властей "нет разногласий с российским народом".

"Для многих русских наша страна стала домом, и тем, кто подчиняется нашим законам и вносит вклад в развитие нашего общества, всегда будут рады. Но мы никогда не потерпим от российского правительства угрозы жизни людей на британской земле", – сказала Мэй.

14 марта Мэй заявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов и прекращает контакты с РФ на высоком уровне. Эти меры в британском правительстве назвали ответом на отравление  в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Против Скрипалей был применен нервно-паралитический яд, который, как утверждают в Лондоне, был разработан в СССР.

Москва отрицает все обвинения в причастности к отравлению перебежчика. Сегодня МИД РФ объявил об ответных мерах на решение британских властей: из страны вышлют 23 британских дипломатов, генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге будет закрыто, а Британский Совет прекратит свою деятельность в России.

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