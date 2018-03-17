Москва озвучила жесткий ответ Британии

МИД РФ сообщил о высылке 23 британских дипломатов, и это еще не все

Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов, они будут высланы на родину в недельный срок. Это зеркальная мера в ответ на решение правительства Великобритании о высылке из королевства 23 сотрудников российского диппредставительства.

Также МИД России отозвал разрешение на работу генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

"Сроки закрытия генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами, британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения", – сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.



Кроме того, деятельность Британского Совета в РФ прекращается в связи с неурегулированностью его статуса, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как и обещали ранее на этой неделе в Кремле, ответные меры на действия Британии, которая заявила о высылке 23 российских дипломата в связи с делом об отравлении перебежчика Сергея Скрипаля, не заставили себя ждать.

Сегодня посол Великобритании в РФ Лори Бристоу был вызван в МИД, где ему передали ноту о решениях, принятых в ответ на бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери.

На Смоленской площади подчеркнули, что если в отношении России будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.