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Москва приняла решение об ответных мерах в отношении Лондона

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
продолжениеМосква озвучила жесткий ответ Британии
В МИД России не стали уточнять, какие конкретно шаги предпримет Москва, и вызвали на ковер британского посла

"Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", – сказала RT официальный представитель МИД РФ  Мария Захарова.

Сегодня утром стало известно, что посла Великобритании в РФ Лори Бристоу вызвали в МИД России.

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Ранее в Кремле пообещали, что ответные меры на действия Британии, которая заявила о намерении выслать 23 российских дипломата в связи с делом об отравлении перебежчика Сергея Скрипаля, не заставят себя ждать.

Лондон обвиняет Москву в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британский премьер Тереза Мэй 14 марта обнародовала пакет мер против России, который кроме высылки российских дипломатов включает заморозку двусторонних контактов на высоком уровне и проверку подозрительных банковских счетов.

На протяжении нескольких последних дней стороны обмениваются жесткими заявлениями, при этом британские политики делают непозволительно грубые выпады в адрес Москвы. Министр обороны Гэвин Уильямсон потребовал от РФ "отойти в сторону и заткнуться", а глава МИД Борис Джонсон заявил, что решение отравить Скрипаля "крайне вероятно" отдал лично Владимир Путин.

Мария Захарова назвала происходящее "информационно-политическим шоу", цель которого – нагнетание антироссийской истерии.
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