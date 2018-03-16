Британия предъявила Кремлю шокирующее обвинение

Глава МИД Великобритании продолжает фонтанировать сказками а-ля Джоан Роулинг

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что решение применить химический яд "на английской земле" против бывшего российского разведчика ГРУ Сергея Скрипаля "крайне вероятно" отдал лично президент России Владимир Путин. Об этом сообщает в пятницу, 16 марта, агентство Reuters.

По словам британца, Лондон не имеет ничего против русских и то, что случилось в Солсбери с экс-полковником и его дочерью Юлией 4 марта, когда их нашли на улице в бессознательном состоянии, "не приведет к русофобии".

"Наши претензии – к Путину и Кремлю, а также к его решению – а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение – применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы", – уверен Джонсон.

В Кремле уже отреагировали на словесное недержание британского министра. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал шокирующим и непростительным с точки зрения дипломатии поведением упоминания Путина в связи с так называемым "делом Скрипаля". "Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей. Любые ссылки и упоминания нашего президента ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", – приводит "Интерфакс" слова Пескова.

Судя по всему, английские власти окончательно сошли с ума или крайне топорно отвлекают жителей Туманного Альбиона от насущных проблем страны, в том числе связанным с тяжелым процессом выхода из ЕС.

Можно предположить, что вирус сумасшествия переместился через Ла-Манш и проник в коридоры Елисейского дворца. К такому выводу приходишь, читая новости о демарше президента Пятой республики Эммануэля Макрона, отказавшегося сегодня посещать российский стенд на открытии 42-го Международного книжного салона в Париже, куда Москва была приглашена им же в мае 2017 г. на встрече с Путиным.

"Я решил, учитывая международную повестку, не идти на российское шоу в знак солидарности с нашими британскими друзьями", – сообщил французский лидер. Макрон добавил, что сейчас он намерен "продолжать диалог с интеллектуалами, российскими авторами, российским гражданским обществом, со всеми теми, кто несет в себе силу этого народа, а также иногда с большим мужеством сопротивляется всем бесчинствам режима", цитирует его Le Figaro.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен резко высказалась в адрес Макрона за его демарш на выставке. "Когда антирусская поза достигла стадии мракобесия… Было ли необходимо, чтобы Макрон выразил презрение 38 русским авторам на книжном салоне? Франко-русская культура и дружба лучше, чем эти мелкие политические соображения", – написала она в своем Twitter.

Накануне, 15 марта, президент Франции официально присоединился к обвинениям Лондона в отношении Москвы по делу Скрипаля и его дочери, отравленных на "английской земле", как выразился ныне Джонсон. Макрон подчеркнул, что скоро объявит о мерах Парижа в отношении России.

