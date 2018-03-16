Яд для Скрипаля привезла его дочь
Вещество, которым отравился бывший шпион Сергей Скрипаль, могли подбросить в чемодан его дочери. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. Возможно, ядом пропитали что-то из одежды или косметики – вещей, которые Юлия Скрипаль должна была распаковать в доме отца.
Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе своего парламентского выступления обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей и сделала ряд громких заявлений о высылке из страны наших дипломатов и разрыве двусторонних отношений. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что не имеет к инциденту никакого отношения. Более того, Москва предложила помощь в расследовании, однако Лондон предложение проигнорировал и отказал России в доступе к материалам дела.
В российском МИД подчеркнули, что ответные жесткие меры в отношении Великобритании не заставят себя ждать.
Британское расследование инцидента и голословные обвинения в адрес РФ прокомментировал и бывший глава ГРУ Федор Ладыгин. Подобными "гнусными глупостями" российская разведка не занималась никогда, заявил он в интервью газете "Красная звезда".
Между тем военный эксперт Игорь Никулин отметил, что вещество, которым отравили Скрипаля, провезти в багаже было попросту невозможно. "Новичок" обладает резким запахом и действует мгновенно.
"Это вещество, в отличие от того же газа "Зарин", трудно применить незаметно. Оно обладает резким и неприятным запахом. "Зарин" без цвета, без запаха, его можно применить незаметно, а вот это вещество незаметно применить нельзя", – цитирует Никулина РИА "Новости".
Эксперт отметил, что "это не похоже на действия спецслужб" – работа выполнена неаккуратно, пострадали непричастные люди.
У Табакова нашелся еще один сын
Родственник Янковского сделал заявление на похоронах мэтра отечественного кинематографа
Михалков угодил в больницу
Актер неудачно упал на улице
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США разбился вертолет с пришельцем
- Музыка пришельцев ужаснула людей
- Внеземные послания долетели до Земли
Сирия
- США довели Сирию до края
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина