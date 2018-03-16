Яд для Скрипаля привезла его дочь

Британские СМИ выдвинули новую версию в деле экс-офицера ГРУ

Вещество, которым отравился бывший шпион Сергей Скрипаль, могли подбросить в чемодан его дочери. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. Возможно, ядом пропитали что-то из одежды или косметики – вещей, которые Юлия Скрипаль должна была распаковать в доме отца.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе своего парламентского выступления обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей и сделала ряд громких заявлений о высылке из страны наших дипломатов и разрыве двусторонних отношений. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что не имеет к инциденту никакого отношения. Более того, Москва предложила помощь в расследовании, однако Лондон предложение проигнорировал и отказал России в доступе к материалам дела.

В российском МИД подчеркнули, что ответные жесткие меры в отношении Великобритании не заставят себя ждать.

Британское расследование инцидента и голословные обвинения в адрес РФ прокомментировал и бывший глава ГРУ Федор Ладыгин. Подобными "гнусными глупостями" российская разведка не занималась никогда, заявил он в интервью газете "Красная звезда".

Между тем военный эксперт Игорь Никулин отметил, что вещество, которым отравили Скрипаля, провезти в багаже было попросту невозможно. "Новичок" обладает резким запахом и действует мгновенно.

"Это вещество, в отличие от того же газа "Зарин", трудно применить незаметно. Оно обладает резким и неприятным запахом. "Зарин" без цвета, без запаха, его можно применить незаметно, а вот это вещество незаметно применить нельзя", – цитирует Никулина РИА "Новости".

Эксперт отметил, что "это не похоже на действия спецслужб" – работа выполнена неаккуратно, пострадали непричастные люди.