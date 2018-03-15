Москва отрицает разработку "Новичка"
В России не проводились научно-исследовательские работы под названием "Новичок", который официальный Лондон называет в качестве яда в деле об отравлении в Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в четверг, 15 марта, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Пару слов о токсичных веществах, которые будто бы фигурируют в этой истории. После того, как химическое оружие было уничтожено в Российской Федерации (это было подтверждено ОЗХО в 2017 году), его разработка продолжалась в самой Великобритании, а также в США, Чехии и Швеции. С распадом Советского Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики", – цитирует РИА "Новости" Лукашевича.
Он напомнил, что рядом с Солсбери, а именно в Портон-Дауне, находится государственная лаборатория оружия массового поражения.
"И если в Лондоне так уверены, что это газ "новичок", значит там есть его формула и образцы, а может и производство. А изобретатель газа Вил Мирзаянов давно живет в США, куда он был вывезен вместе с технической документацией о химическом средстве", – сообщил Лукашевич.
Постпред подчеркнул, что в нашей стране "никакие научно-исследовательские работы под условным названием "новичок" не проводились".
Ранее об этом же рассказал и замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я хочу заявить со всей возможной определенностью, что никаких программ по разработке ОВ (отравляющего вещества) под названием "Новичок" ни в СССР, ни в РФ не было", – приводит его слова РБК со ссылкой на "Интерфакс". По мнению Рябкова, информацию о том, что "якобы такая программа существовала, распространяют лица, которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и по сути дела эмигрировали".
Накануне в Нью-Йорке состоялось срочное заседание Совбеза ООН по
химическому инциденту в Великобритании по "делу Скрипаля".
Москва выразила готовность к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ и призвала Лондон предоставить образцы
вещества, на которое ссылается британское следствие.
Пока в Соединенном Королевстве не хотят сотрудничать с Россией.
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