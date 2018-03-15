Британцы создают центр против химоружия русских

Военных будут прививать от сибирской язвы

После загадочного инцидента в Солсбери, в результате которого пострадал бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью, в Великобритании решили создать специальный центр защиты от химоружия.

Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph, в распоряжении которой оказались выдержки из сегодняшней речи британского министра обороны Гэвина Уильямсона. По данным издания, на эти цели правительство выделит 48 млн фунтов стерлингов. Центр откроют на базе военной лаборатории в Портон-Дауне, где определяли состав того самого нервно-паралитического вещества из Солсбери.

По словам Уильямсона, тысячи британских солдат будут вакцинированы против сибирской язвы, а новый центр сделает все возможное, чтобы противостоять новым "химическим атакам" русских. Глава Минобороны Великобритании считает, что отравление шпионами Скрипалей устранило все сомнения в в том, что Россия представляет опасность для Великобритании.

Стоит отметить, что в Портон-Дауне и так уже более ста лет занимаются разработкой и совершенствованием химического и ядерного оружия. Легендарный полигон был открыт во время Первой мировой войны. На территории площадью около трех тысяч гектаров тестировали боевые отравляющие вещества первого поколения, широко применяемые на фронте – хлорин, горчичный газ, фосген.





Во время Второй мировой войны в Портон-Дауне работал сверхсекретный отдел под руководством микробиолога Пола Филдеса. Его детищем стала дьявольская смесь сибирской язвы и ботулотоксина. Вещество испытали на острове Грюинард в Шотландии на овцах, после чего территорию пришлось закрыть на десятилетия.

После войны в британской лаборатории проводили довольно опасные опыты на людях. После одного из них погиб 20-летний летчик Рональд Мэддисон. В 1953 году он принимал участие в тестировании зарина. Капля вещества попала ему на руку и вызвала скоротечную смерть.

Проводя многочисленные опыты, британские биологи пытались найти вакцины против всех известных отравляющих веществ. Но как правило, через какое-то время появлялись новые, и работа начиналась по новой.

В Портон-Даун, по данным СМИ привозили образцы зарина из Сирии в 2013 году для идентификации. К слову, боевое вещество до сих пор производится для Великобритании для тестирования защитной экипировки солдат.



