Попытки Вашингтона расшатать международную стабильность получат достойный отпор

Россия пополнит свой "черный список" новой "группой американских деятелей" в ответ на очередной пакет санкций США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что российская сторона будет во всем соблюдать принцип паритета плюс подготовит дополнительные меры, исходя из национальных интересов.

"С самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры, – отметил Рябков. – Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами", - подчеркнул дипломат в интервью РИА "Новости".

По его словам, готовящиеся меры со стороны РФ – это не выбор и не метод Москвы: "Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность". В России понимают, что, "разрушая российско-американские отношения, эти (американские) политики играют с огнем, поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность". Поэтому в Москве берут на себя дополнительную ответственность по сохранению хотя бы минимальной возможности для диалога с Вашингтоном, от которого столь многое зависит в современном мире в целом.

В то же время в США должны, наконец, понять, что навязать свою волю России не получится. Наша страна никогда не поступится своими интересами, подчеркнул дипломат.

"Возникает вопрос, почему Вашингтон, старающийся "наказать нас" за независимый курс на международной арене, регулярно добавляет санкции? Просто потому, что прежние меры давления не сработали: ни запреты на экономическое сотрудничество с нами, ни угрозы блокирования денежных переводов, ни бряцание оружия у наших границ, которое становится все громче, ни отказы в визах, ни какие другие потуги", – указал Рябков. Он сообщил, что последнее расширение американских санкций стало 50-м с 2011 г., "когда США свернули объявленную ими же "перезагрузку" отношений с Россией".

В четверг, 15 марта, Минфин США обнародовал новый список лиц, попадающих под антироссийские санкции. В него вошли 19 граждан РФ и пять юридических лиц. В то же время в Госдепе США объявили, что готовы ввести дополнительные санкции в отношении России в связи с "делом Скрипаля".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в британском Солсбери в невменяемом состоянии. По мнению местных спецслужб, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Это дало основания премьеру Великобритании Терезе Мэй обвинить Россию в химической атаке на территории Королевства, в связи с чем был созван Совбез ООН. Кроме того, Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов. Москва отвергла обвинения и предупредила об ответных шагах.