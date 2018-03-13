Джуна предсказывала выход из санкционной войны
Российская целительница Джуна перед своей смертью предсказала судьбу России. Ее пророческие слова сбылись, о чем вспомнили пользователи Сети.
Она утверждала, что экономический кризис в стране закончится осенью 2015 года. При этом она считала, что в государстве станут активно заниматься земледелием. Действительно, из-за санкций в России поднимается сельское хозяйство и происходит импортозамещение.
Джуна предсказала и конфликт на Украине, отметив, что если война не закончится в течение двух месяцев, то в это противостояние втянется весь мир, передает портал "Южный федеральный". Это и случилось, только в переносном значении. США и Европа вступились за Киев и попытались надавить на Москву с помощью санкций, однако эффекта от этого достигнуто не было. Кровопролитие в Незалежной продолжается уже 4 года, а весь мир сошелся в санкционной войне.
Несмотря на серьезные испытания, Россию все же ждет светлое будущее, так как ее любит Бог, который и убережет от крупных бед, считала предсказательница.
Целительница Джуна в советское время занималась лечением Леонида Брежнева, а также избавила от недугов многих голливудских звезд. В июне 2015 г. ее экстренно госпитализировали с инсультом, однако врачи ничем не смогли ей помочь.
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