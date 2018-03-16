Россию обвинили в развязывании мировой войны

Такого мнения придерживаются в Киеве, обвиняя страну во всех грехах

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия развязала третью мировую войну против стран Запада, однако делает это не с помощью армии, а "гибридными методами".

По мнению Климкина, в отравлении эск-полковника ГРУ Сергея Скрипаля виновата Москва и это всем "прекрасно понятно". Однако никаких аргументов министр не привел.

Он утверждает, что этим "покушением" Россия фактически доказала ведение третьей мировой войны.

"Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком [Саддама] Хуссейна. Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", – цитирует его "Украинская служба BBC".

При этом Климкин выразил надежду, что против "российской угрозы" будет создана некая коалиция. Наша страна, якобы, опасна для мировых ценностей западных государств.

"Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы", – добавил он.

Министр утверждает, что украинские эксперты могут помочь Великобритании в расследовании дела об отравлении Скрипаля и его дочери.

"Если будет доказано – я уверен, что будет, – что за этим стоит Россия… Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится", – сказал Климкин.

В Солсбери 5 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию экстренно госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Позже Тереза Мэй рассказала, что они контактировали с нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.